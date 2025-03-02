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Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Çevre Koruma Denetimi

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Çevre Koruma Denetimi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda jandarma ekipleri çevre koruma denetimi yaptı. Yaban hayatı koruma çalışmaları kapsamında, özel koruma altında bulunan yılkı atları ve yabani inekler ile diğer yaban hayvanlarının yaşam alanları kontrol edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda jandarma ekiplerince çevre koruma denetimi gerçekleştirildi.

Yaban hayatının son sığınağı konumunda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın korunması için İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde, özel koruma altında bulunan ve doğada nadir bulunan yılkı atları ve yabani inekler ile diğer yaban hayvanlarının yaşam alanlarının kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi. Öte yandan Milli Parklarda bulunan vatandaşlar, 'temiz insan, temiz çevre' mottosu kapsamında çevre bilinci hakkında bilinçlendirilerek, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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