Üye Girişi
Haberler

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para aklama iddianamesi düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler için 'suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama', 'yasa dışı bahis', 'suç örgütü kurma ve üye olma' suçlarından iddianame düzenlendi.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler için "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame düzenledi.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

3 ayrı suçla yargılanacaklar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Engin Polat Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

 Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

 Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında trafik kavgası: Yumruk atıp aracımdan çıkarmaya çalıştı

Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında trafik kavgası: Yumruk atıp aracımdan çıkarmaya çalıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title