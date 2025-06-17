Dilan Polat'ın Koruması Silahlı Saldırıya Uğradı

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Dilan Polat'ın koruması, Ümraniye'de özel bir hastane önünde aracında beklerken silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası yaralanan koruma hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıya uğradı

İSTANBUL - Dilan Polat'ın koruması, Dilan Polat'ın Ümraniye'de tedavi gördüğü özel bir hastanenin önünde aracının içinde beklerken silahlı saldırıya uğradı.

Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İddialara göre özel hastanede tedavi altında olan Dilan Polat'ı kapıda bekleyen Alper Ş. isimli koruması, 34 CVH 405 plakalı aracının içindeyken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu yaralanan koruma Alper Ş., Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ta geldi. Yaralı koruma Alper Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
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