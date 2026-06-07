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Can Polat cinayeti zanlıları tutuklandı

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Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın Alaçatı'da silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'in Çeşme ilçesi yakınlarındaki tatil bölgesi Alaçatı'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda olayla bağlantılı olarak tetikçi ile birlikte hareket eden ve silahı temin eden 2 şüpheli daha yakalanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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