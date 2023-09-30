Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı

İSTANBUL - Kara para aklamaları iddiasıyla ilgili son günlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmesi üzerine İstanbul'da gözaltına alındı.

Son günlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklamaları iddiasıyla ilgili sular durulmuyor. Son olarak Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada gündem oldu. 'Kokain' kullandığını itiraf ettiği video gündem olan Sıla Doğu polis tarafından İstanbul'da gözaltına alındı. Açtığı canlı yayında kendisi hakkındaki iddialara küfürlerle yanıt veren Sıla Doğu'nun hareketleri de dikkat çekti.