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Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti

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Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde üzüntüden dolayı yemek yemediği ve 47 kiloya düştüğü ortaya çıktı. Kardeşinin kötü durumda olduğunu söyleyen Sıla Doğu, "Kardeşim bitmiş durumda, kemikleri çıkmış" dedi.

Geçtiğimiz sene kasım ayında kara aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından dolayı tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde zor günler geçiriyor. Yaşadığı sıkıntılı günler nedeniyle yemek yemekte zorlanan Polat, hızla kilo vermeye başladı.

Açtığı yayında Dilan Polat'ın cezaevindeki durumunu anlatan gazeteci Emrullah Erdinç, "Dilan Polat'ın uzun zamandır doğru düzgün yemek yemediği, kilosunun da düştüğü gelen bilgiler arasında. Tahliye kararı beklediği günlerde çıkmadığında da morali en dip seviyelere düşüyor" dedi. Erdinç'in yayınına yorum yapan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu da "Kardeşimin görüşünden çıktım. Bitmiş durumda, eridi. 47 kilo... Kemikleri çıkmış artık yeter adil karar verilsin" diyerek isyan etti.

Kaynak: Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - 3.Sayfa

Dilan Polat Sıla Doğu Hukuk 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (7)

Unbekannt nichts:

Enercisinin yüksek olup dolarları havalara attığı günlere saysın

59
3
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Mert Kalyoncu:

İyi o zaman. Rejim yapıp zayıflayan herkesi salsınlar dışarı. Hatta hapishaneler kaldırılsın.

45
0
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Beyhan Bakici:

Eee zamanında yediği hurmalar şimdi yavrum tırmalar

30
0
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Murat Celik:

ne güzel bir dünya hapishanede iğne ipliğe döndü çık hastalandı çık Ama suç işleyince problem yok ha

22
0
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Barış O. B.:

Zamanında yetimlerin hakkıyla verdiği ziyafetlere saysın

18
0
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Erdogan Sınag:

oh ne güzel dünya demi manzaralı villasında havuz kenarında dolarları saçarken enerjii engin.. tüh bitmemiş yetim hakkı yiyenlere zehir zıkkım olsun oyle bi dünya yok maleseff

16
0
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Muhammed Temiz:

Sıkıntı etmesin engin ona kilo alır

12
0
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