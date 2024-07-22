Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti

Geçtiğimiz sene kasım ayında kara aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından dolayı tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde zor günler geçiriyor. Yaşadığı sıkıntılı günler nedeniyle yemek yemekte zorlanan Polat, hızla kilo vermeye başladı.

Açtığı yayında Dilan Polat'ın cezaevindeki durumunu anlatan gazeteci Emrullah Erdinç, "Dilan Polat'ın uzun zamandır doğru düzgün yemek yemediği, kilosunun da düştüğü gelen bilgiler arasında. Tahliye kararı beklediği günlerde çıkmadığında da morali en dip seviyelere düşüyor" dedi. Erdinç'in yayınına yorum yapan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu da "Kardeşimin görüşünden çıktım. Bitmiş durumda, eridi. 47 kilo... Kemikleri çıkmış artık yeter adil karar verilsin" diyerek isyan etti.