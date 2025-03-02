Dilan Polat'a Uyuşturucu Soruşturması: Gözaltı Kararı Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu uyuşturucu kullanıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte videoda yer alan kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Şubat tarihinde sosyal medyada Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verildi

Soruşturma kapsamında videoda yer alan kişilerin Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu belirlenirken, şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi. - İSTANBUL