Didim'de 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-4, KB-88) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı