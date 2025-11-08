Haberler

Didim'de Yunan Unsurları Tarafından İtilen 4 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim'de Yunan Unsurları Tarafından İtilen 4 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen bir lastik bottaki 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı ve işlemler başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞafak Özgür:

Uzun zamandır kripto para meraklısı biri olarak, piyasanın iniş çıkışlarını gördüm. Ancak Nelson FY'nin platformunu ve stratejisini keşfettikten sonra, düşüş dönemlerinde bile istikrarlı kârlar elde edebildim. Birkaç hafta içinde portföyüm 414.000 dolara çıktı. Yaklaşımı pratik, doğru ve etkili! Kârlı bir şekilde nasıl işlem yapacağınız hakkında bilgi almak için ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.