Didim'de Yunan Unsurları Tarafından İtilen 4 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN