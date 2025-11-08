Didim'de Yunan Unsurları Tarafından İtilen 4 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen bir lastik bottaki 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı ve işlemler başlatıldı.
Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN