Didim'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden yayılan kötü kokular üzerine bölgeye giden ekipler, yalnız yaşayan 70 yaşındaki şahsı ölü olarak buldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden yayılan kötü kokular üzerine bölgeye giden ekipler, yalnız yaşayan 70 yaşındaki şahsı ölü olarak buldu.

Olay, Didim ilçesi Çamlık Mahallesi 473 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandan yaklaşık bir haftadır kötü kokular gelmesi üzerine durumdan rahatsız olan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde 70 yaşındaki Mehmet D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede şahsın bir süre önce yaşamını yitirdiği ve vücut bütünlüğünün bozulmaya başladığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku dosyası için net mesaj

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Eyüpspor'dan ligde kalma yolunda hayati 3 puan

Ligden düşmemek adına hayati bir maça çıktılar! İşte sonuç
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı

UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı
Temizlik işçisinden örnek davranış! Altın dolu kutuyu polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu kutunun içindekini görünce hemen polise koştu