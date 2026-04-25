Didim'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden yayılan kötü kokular üzerine bölgeye giden ekipler, yalnız yaşayan 70 yaşındaki şahsı ölü olarak buldu.

Olay, Didim ilçesi Çamlık Mahallesi 473 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandan yaklaşık bir haftadır kötü kokular gelmesi üzerine durumdan rahatsız olan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde 70 yaşındaki Mehmet D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede şahsın bir süre önce yaşamını yitirdiği ve vücut bütünlüğünün bozulmaya başladığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı