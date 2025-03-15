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Didim'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Didim'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 120 adet metamfetamin ile çeşitli uyuşturucu kullanımı için gereken malzemeler ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan 1 şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan F.B. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve aracında adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 120 adet metamfetamin, 1 adet cep telefonu, 1 adet öğütme aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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