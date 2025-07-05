Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda M.İ. (31) isimli bir kişi tutuklandı. Operasyonda ele geçirilenler arasında metamfetamin, taş kokain, sentetik haplar ve esrar bulunuyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucuya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında M.İ. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler şüphelinin işyeri ve aracında yaptıkları aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 10 gram metamfetamin, 3 gram taş kokain, 27 adet sentetik hap, 2 gram esrar ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.İ., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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