Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı. Operasyonda 28.05 gram kokain ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi. İki şahıs serbest bırakılırken, iki kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Altınkum Mahallesi'nde bulunan bir ikamette R.A, Y.K, Ö.T ve D.A isimli 4 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların yakalandığı ikamette yapılan aramalarda, 28.05 gram kokain maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan meteryaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında D.A ve Ö.T isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılırken, R.A ve Y.K isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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