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Sahte vekaletname ile arsa satışına 5 tutuklama

Sahte vekaletname ile arsa satışına 5 tutuklama
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Aydın'ın Didim ilçesinde sahte vekaletname ile iki arsayı satmaya çalışan 5 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte vekaletname ile iki arsayı satmaya çalışan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında sahte vekaletname ile Didim ilçesinde bulunan iki arsayı satmaya çalıştığı tespit edilen E.Y., M.Ç., M.S.K., N.G. ve H.İ.A. isimli şüpheli şahıslar Didim, İncirliova ve Germencik ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından işlem yapılan 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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