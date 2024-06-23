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Didim'de Öğretmen Evde Ölü Bulundu

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Aydın'ın Didim ilçesinde özel bir okulda öğretmenlik yapan 36 yaşındaki Erhan E., evinde ölü olarak bulundu. Kız arkadaşı tarafından asılı halde bulunan öğretmenin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde özel bir okulda öğretmenlik yapan 36 yaşındaki Erhan E., evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Didim ilçesi Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan 36 yaşındaki Erhan E., kız arkadaşıyla tartışma yaşadı. Olayın ardından Erhan E.'den haber alamayan kız arkadaşı eve geldi. Erkek arkadaşı Erhan E.'yi evde asılı halde bulan, kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemesinde Erhan E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından öğretmenin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otopsi Aydın Didim Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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