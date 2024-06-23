Üye Girişi
Haberler

Didim'de Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Gökduman Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 35 HC 1095 plakalı otomobil ile Abdullah Emre Demirci'nin (18) kullandığı 09 AKL 079 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Aydın Didim Acil Durum Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

 Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler

Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler

 Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title