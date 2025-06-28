Didim'de Kurusıkı Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Didim'de Kurusıkı Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi. Şahsın gerekli belgelerinin olmaması nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üst aramasında bir adet kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim ilçesi Akbük Mahallesinde icra edilen devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan İ.Ç. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba aramada; 1 adet kurusıkı tabanca 15 adet fişek, 1 adet şarjör ele geçirildi. Şahsın Silah Bildirim Belgesi'nin bulunmadığının tespit edilmesi üzerine ses ve gaz fişeği atabilen silahları bulundurmak veya taşımak kabahatinden 11 bin 977 TL idari yaptırım uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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