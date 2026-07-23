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Didim açıklarında bulunan sahipsiz botun sahibi aranıyor

Didim açıklarında bulunan sahipsiz botun sahibi aranıyor
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Aydın'ın Didim ilçesinde motorlu bir yatın arkasından koparak denizde sürüklenen lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Didim Yediemin Deposu'na teslim edildi. Bot sahibinin sahiplik belgesiyle başvurması gerekiyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde motorlu bir yatın arkasından koparak denizde sahipsiz halde sürüklendiği belirlenen lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Didim ilçesi Parlamenterler Sitesi açıklarında meydana geldi. Seyir halindeki bir motor yatın arkasına bağlı bulunan lastik botun halatının kopması üzerine denizde başıboş sürüklendiği ihbarı alındı.

İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki sahipsiz botu sudan çıkararak emniyete aldı. Sahibi henüz belirlenemeyen bot, Didim Yediemin Deposu'na teslim edilerek koruma altına alındı.

Yetkililer, söz konusu botun sahibinin sahiplik belgesi ile birlikte Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı'na başvuruda bulunması gerektiğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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