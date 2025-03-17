Didim'de Kaçak Kazı Yapan Şüphelilere Adli İşlem Başlatıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde kaçak kazı yapan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Akköy Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında iş makinesi ile (Ö.K) ve (E.Ş), iş makinesi ve traktör ile (M.Ş) ve (T.Ş) isimli şüphelilerin farklı tarihlerde kendi adlarına izinsiz hazine arazisi açtırdıkları tespit edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN