Didim'de Jandarma Operasyonu: Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi

Didim'de Jandarma Operasyonu: Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üzerinde gerçekleştirdikleri aramada tabanca, şarjör ve fişek buldu. Şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Akbük Mahallesi'nde devriye esnasında şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Durdurulan M.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahsa 11 bin 977 TL idari para cezası uygulanırken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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