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Didim'de jandarma 22 düzensiz göçmeni yakaladı, 3 organizatör tutuklandı

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Didim'de jandarma 22 düzensiz göçmeni yakaladı, 3 organizatör tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin çıkışını organize ettikleri belirlenen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Didim ilçesindeki Tavşanburnu Tabiat Parkı bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili yapılan araştırmada, göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışını organize ettikleri tespit edilen G.G. (40), M.A. (46) ve A.M. (22) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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