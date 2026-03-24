Didim'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

Didim'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 23 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörü olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanan operasyonda 23 düzensiz göçmen yakalanırken, bir organizatör tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mavişehir Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında arazide ve bir araç içerisinde toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan incelemelerde olayın organizatörü olduğu tespit edilen B. D. (54) isimli şüpheli gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Operasyon kapsamında şüpheliye ait araca el konuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
