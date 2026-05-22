Didim'de düğünde havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtığı tespit edilen 6 şüpheli, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Yalıköy Mahallesi ve ilçe merkezinde düzenlenen düğün merasimleri sırasında tabanca ve tüfekle havaya ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. 22 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheliye ait 6 ev, 1 araç ve 1 iş yerinde yapılan adli aramalarda, 1 adet faturasız ve seri numarası kazınmış kurusıkı tabanca, 110 adet 9 mm tabanca fişeği, 35 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet 55 santimetre uzunluğunda döner bıçağı ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
