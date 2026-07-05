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Deniz yatağıyla açığa sürüklenen çocuğu Sahil Güvenlik kurtardı

Deniz yatağıyla açığa sürüklenen çocuğu Sahil Güvenlik kurtardı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Çocuk sağlıklı bir şekilde kıyıya ulaştırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla açığa sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim açıklarında bir çocuğun deniz yatağı ile sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonucu deniz yatağıyla sürüklenen çocuk güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna alındı. Ardından Didim İskelesi'ne getirilen çocuk, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kıyıya ulaştırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi muhtemel bir faciayı önlerken, olayla ilgili gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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