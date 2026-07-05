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Aydın'da deniz yatağıyla sürüklenen çocuk sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Aydın'da deniz yatağıyla sürüklenen çocuk sahil güvenlik tarafından kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Didim açıklarında dün gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota alarak Didim İskelesi'ne ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizlerde can emniyetinin sağlanmasına yönelik görevlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama kurtarma faaliyetlerine kesintisiz devam edileceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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