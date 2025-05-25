Didim'de Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Didim'de Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma tarafından yapılan bir operasyonda, E.Y. isimli şüphelinin aracında toplam 114 paket sigara, 80 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir araçta yapılan aramada bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyet kapsamında Akköy Mahallesinde E.Y. isimli şüphelinin aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 34 paket sigara, 80 paket bandolsüz sigara olmak üzere 114 paket geçirildi. Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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