Didim'de 4 Organizör ve 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 4 organizatör ve 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirdi. Akbük Mahallesi'nde tespit edilen göçmenler bota binme esnasında ekipler tarafından yakalandı. Yapılan operasyon neticesinde 4 organizatör ve 36 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 Lastik Botu, 1 Bot Motoru ve 1 Traktör ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine teslim edilirken, organizatörler gözaltına alındı. - AYDIN