Didim'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda makilik alanda saklanan 17 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalarda, sağlık kontrollerinin ardından göçmenleri uygun merkeze teslim etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alana saklanan 17 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde düzensiz göçmen hareketliliği olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, makilik alan içerisinde saklanmış 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolleri yapılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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