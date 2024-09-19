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Didim Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Didim Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu
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Aydın'ın Didim ilçesinde, sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 13 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, kaçakçı hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hareketli lastik bot içerisinde 13 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Kaçakçılık Göçmenler Politika Güvenlik 3-sayfa Göçmen Hukuk Didim

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