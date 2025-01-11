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Didim açıklarında 9 düzensiz göçmen ve bir kaçakçı yakalandı

Didim açıklarında 9 düzensiz göçmen ve bir kaçakçı yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında sahil güvenlik tarafından durdurulan fiber teknede 9 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında fiber tekne içerisindeki 9 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından hareketli fiber tekne durdurularak, içerisindeki 9 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, bir göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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