Didim açıklarında 9 düzensiz göçmen ve bir kaçakçı yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında fiber tekne içerisindeki 9 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından hareketli fiber tekne durdurularak, içerisindeki 9 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, bir göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN