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Didim açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı: 1 şüpheli tutuklandı

Didim açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı: 1 şüpheli tutuklandı
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Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 16 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli de çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 16 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli de çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da polis ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve meydana gelen olaylarda faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Didim açıklarında koordineli operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı turist görüntüsü verilerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu V.C. isimli şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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