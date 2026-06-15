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Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa araba çarptı

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa araba çarptı
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, araba çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan şahsa, 72 BC 638 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen şahsa, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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