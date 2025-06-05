Dicle Teknokent'te Yangın; Maddi Hasar Meydana Geldi

Dicle Teknokent'te Yangın; Maddi Hasar Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Silvan yolu üzerindeki Dicle Teknokent binasında çıkan yangında can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak maddi hasar oluştu. Yangının sebebi araştırılıyor.

Dicle Teknokent binasında yangın

DİYARBAKIR - Diyarbakır Silvan yolu üzerinde bulunan Dicle Teknokent binasında yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Silvan yolu üzerinde bulunan Dicle Teknokent binasında çıktı. Yangın, binanın atık malzemelerin bulunduğu bölümünde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - 3.Sayfa
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Mersin'de boğulma faciası! 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

17 yaşındaydı! 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.