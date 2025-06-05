Dicle Teknokent'te Yangın; Maddi Hasar Meydana Geldi
Diyarbakır Silvan yolu üzerindeki Dicle Teknokent binasında çıkan yangında can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak maddi hasar oluştu. Yangının sebebi araştırılıyor.
Dicle Teknokent binasında yangın
DİYARBAKIR - Diyarbakır Silvan yolu üzerinde bulunan Dicle Teknokent binasında yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Silvan yolu üzerinde bulunan Dicle Teknokent binasında çıktı. Yangın, binanın atık malzemelerin bulunduğu bölümünde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.