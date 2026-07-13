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Dicle'de uyuşturucu satıcıları ile yasal zeminde mücadele

Dicle'de uyuşturucu satıcıları ile yasal zeminde mücadele
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaymakamlık, uyuşturucu satıcılarına karşı yasal mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek vatandaşları zehir tacirlerini 112'ye bildirmeye çağırdı. 2026'nın ilk 6 ayında düzenlenen 4 operasyonda 3 kişi tutuklandı, 3 bin 527 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde uyuşturucu satıcıları ile yasal zeminde mücadele ediliyor.

Dicle Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemesine asla izin verilmeyeceği, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarını görenlerin emniyet güçlerine bildirmeleri istendi. Açıklamada, "Uyuşturucu satıcılarının gençlerimizi, toplumu zehirlemesine, gençlerimizin geleceklerinin köreltmelerine, kamu ve toplum düzenini bozmalarına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımız; zehir tacirlerini, uyuşturucu tacirlerini görür görmez, hemen durumu 112 acil çağrı merkezini arayarak bildirmelidirler. Bir uyuşturucu satıcısının yakalanmasıyla, hem zehir tacirinin uyuşturucudan daha fazla zarar görmesine mani olunarak kendi hayatının ihyası sağlanabilecek, hem de başka gençlerimizin zehirlenme riskinin önüne geçilecek. Dolayısıyla, ister kamu görevlisi ister sıradan bir vatandaş olsun; kim olursa olsun, bildiğiniz gördüğünüz uyuşturucu satıcılarını konu hassasiyetinden ötürü hemen durumu ivedilikle polis ve jandarmamıza, emniyet güçlerimize bildirin. Hatırlanacak olursa; 2026 yılının ilk 6 ayında Dicle ilçesinde yapılan 4 uyuşturucu operasyonları sonucunda 3 şahıs tutuklandı, 10 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan söz konusu operasyonlarda 19 gram uyuşturucu, 3 bin 527 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Dicle'de uyuşturucu satıcılarıyla, zehir tacirleriyle yasal zeminde mücadele; ilçemizin, vatandaşlarımızın asayiş huzur ve güveni için çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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