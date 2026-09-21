DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, aklama soruşturmasında gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında eski DMHİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar bugün gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı