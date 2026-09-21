Haberler

DHMİ eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, aklama soruşturmasında gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı. Acar'ın bugün gözaltına alındığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında eski DMHİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar bugün gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burdur'da diyalizde 4 hasta ölmüştü! Sanıklar ilk duruşmada suçsuz olduklarını savundu

Diyalizde 4 hasta ölmüştü! Mahkemede hiçbiri suçu üstlenmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de 16 milyon kişide migren var! Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde ilk 3 sırada

Toplumun yüzde 16'sında var! Engellilik listesinde ilk 3'te
'Parası olan yapar' dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar

"Parası olan yapar" dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar
Salah'ın oturduğu taşa o da gitti! Nevzat Aydın'dan kuymaklı paylaşım

Meşhur yere gidip bu pozu verdi!

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
Karaman Ermenek'te sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti