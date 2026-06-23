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DHKP/C terör örgütüne 8 ilde operasyon: 24 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DHKP/C terör örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DHKP/C terör örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, haklarında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyan bulunan, örgüt ideolojisi doğrultusunda düzenlenen açıklamalara katıldığı ve sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İstanbul'da 32, Ankara'da 4, Hatay'da 3, İzmir'de 3, Erzincan, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli'de birer olmak üzere toplam 46 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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