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DHKP/C soruşturmasında 6 ilde operasyon düzenlendi, 18 şüpheli yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, birçok saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren İ.K. ve E.Ç.'nin beyanları doğrultusunda yapılan incelemelerde, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen bazı eylemlere ilişkin şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 31 Mart 2016'da Sultangazi'de TOMA aracına molotofkokteyliyle saldırılması, 1 Mayıs 2016'da polis araçlarına molotofkokteyliyle saldırılması ve Gazi Polis Merkezi'ne ateş açılması, 2016 yılı içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kulübenin yakılması, 6 Nisan 2017'de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısına bomba süsü verilmiş pankart asılması ve 2019 yılında AK Parti Sultangazi seçim irtibat bürosunun kurşunlanması olaylarına ilişkin toplam 50 şüpheli belirlendi.

27 adrese eş zamanlı operasyon

Şüphelilerden 11'inin cezaevinde, 20'sinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği, yakalanmasına yönelik çalışma yürütülen 19 şüpheli için İstanbul'da 21, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de ise toplam 6 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.

Bugün saat 05.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulurken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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