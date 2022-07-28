Devriye ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıstan uyuşturucu çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devriye ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıstan uyuşturucu çıktı

Devriye ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıstan uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

 - Güncelleme:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahısta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Alparslan Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği görevlileri durumundan şüphelendikleri H.E.'yi (42) kontrol etmek istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan H.E. kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda H.E.'nin üzerinden 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. H.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alparslan Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title