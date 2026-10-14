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Devrim Muhafızları, Hürmüz'de konteyner gemisinin mayına çarparak battığını açıkladı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarparak battığını açıkladı. 2 bin 500'den fazla konteyner taşıyan gemide yangın çıktı; denize düşen konteynerler nedeniyle diğer gemilere uyarı yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen ve son derece tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarpması sonucu battığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda konteyner gemisi battı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen ve son derece tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarptığını ve gemide yangın çıktığını aktardı. Devrim Muhafızları, 2 bin 500'den fazla konteyner taşıyan geminin sabah saatlerinde battığını bildirdi. Devrim Muhafızları, geminin adı ve bandırası hakkında bilgi vermedi.

Devrim Muhafızları, denize düşen konteynerler nedeniyle diğer gemilere uyarıca bulunarak, konteynerler ile çarpışmayı önlemek için bölgede seyir sırasında azami dikkat ve tedbir alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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