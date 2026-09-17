Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K., yönetimindeki TVN 269 yabancı plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı