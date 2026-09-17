Haberler

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K., yönetimindeki TVN 269 yabancı plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Cansu öğretmenden kahreden haber! Bebeği daha 3 aylıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Trump: ABD'de faizi süratle düşürün

Sürpriz faiz kararı Trump'ı çıldırttı! Dakikalar sonra talimatı verdi
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı