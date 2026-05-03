Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje girip ardından devrilen otomobilde biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Kutlu köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.C. yönetimindeki 42 BAL 444 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girip devrildi. Kazada sürücü ile birlikte T.C. ve 1 yaşındaki bebek G.H.C., yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

