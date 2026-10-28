Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Haber Videosunu İzle
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük’te kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı.

Karabük'te kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı, Karabük Valiliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyreden Erkan A. (27), idaresindeki 78 ABV 848 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı. Çevredeki araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı

Bu kez bakanlık devreye girdi! İstanbul dahil 29 il için kritik uyarı
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

Sunucunun yaptığı hareket pahalıya patladı
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü

Spora başladı, 6 ay sonraki halini görenler tanıyamadı!
Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! 'Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatıldı'

Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! "Cumhuriyet adına..."
Katy Perry’den Justin Trudeau açıklaması: Hayatımın aşkı

Katy Perry’den ilişki itirafı: Hayatımın aşkıyla turnede tanıştım
Belgrad’da İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Çocuk yaştaki saldırgan öldürüldü

İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Zamanlama manidar
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı
Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak

Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak