Denizli'de motosiklet kazası: Kadın sürücü otobüsün altında kaldı

Denizli'de kontrol çıkan motosikletin devrildiği kazada sürüklenen sürücü, halk otobüsünün altında kaldı. Kadın sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Songür Ahat (62), idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Sürüklenen talihsiz kadın, aynı istikamette sol şeritte ilerlemekte olan ve henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen halk otobüsünün altında kaldı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Songür Ahat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırkenAhat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı