Devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için akaryakıt istasyonuna daldı Sakarya'da D-650 karayolunda kayganlaşan zemin sebebiyle devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yapan tır, akaryakıt istasyonuna daldı. Sakarya'da D-650 karayolunda kayganlaşan zemin sebebiyle devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yapan tır, akaryakıt istasyonuna daldı. Kaza, D-650 karayolu Pamukova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. yönetimindeki 39 FD 477 plakalı dolgu malzemesi yüklü hafriyat kamyonu, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi. Devrilen kamyonda yüklü olan malzemeler yola saçılırken, sürücü yaralandı. Kazanın ardından devrilen kamyona çarpmamak için manevra yapan 47 PY 502 plakalı tır ise yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada tırda ve akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pamukova Sakarya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için akaryakıt istasyonuna daldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.