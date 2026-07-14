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Memur yapma vaadiyle vatandaşları dolandıran 4 kişi tutuklandı

Memur yapma vaadiyle vatandaşları dolandıran 4 kişi tutuklandı
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Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, devlet memuru yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, devlet memuru yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Kayseri ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin devlet memuru yapılacağı vaadiyle mağdurlardan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ceza infaz kurumunda bulunan 1 kişiyle birlikte toplam 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adli mercilerce sevk edilen M.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilirken şüphelilerden M.E.P., M.P., E.C. ve S.U. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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