Develi'de faili meçhul 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Haberler

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Develi'de faili meçhul 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Develi'de faili meçhul 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen 7 hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen 7 hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçede sanayi çevresi ve çeşitli inşaatlarda meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli G.K., A.A. ve N.N.Ö.'nün yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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