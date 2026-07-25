Dev dalgalara rağmen denize girerek canını hiçe saydığı anlar kamerada

Meteorolojinin kuvvetli fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da kıyı şeridinde dev dalgalar oluştu. Hatay Valiliği'nin "denize girmek yasaktır" uyarısına rağmen Dörtyol ilçesinde bir vatandaş, dev dalgalar arasında yüzerek canını hiçe saydığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin şiddetli fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı sahillerinde fırtına etkili oldu. Şiddetli fırtınanın etkili olduğu İskenderun, Dörtyol, Payas ve Arsuz ilçelerinde kıyı kesimlerinde dev dalgalara neden oldu. Meteorolojinin uyarısının ardından Hatay Valiliği, 25 Temmuz 2026 tarihinde 'Hatay il genelinde denize girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarısında bulundu. Dörtyol ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kuvvetli fırtınanın neden olduğu dev dalgalara aldırış etmeden denize girip yüzdü. Canını hiçe sayan vatandaşın denizde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı