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Derince Limanı'ndaki patlama kamerada

3. Sayfa Haberleri

Derince Limanı'ndaki patlama kamerada Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Derince Limanı'ndaki patlama kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda patlama meydana geldi. Olayda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Derince Limanı Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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