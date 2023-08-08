Derince Limanı'ndaki patlama kamerada
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Derince Limanı'ndaki patlama kamerada Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Derince Limanı'ndaki patlama kamerada
KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda patlama meydana geldi. Olayda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa