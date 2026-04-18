Dereyi traktörle geçmek isterken faciadan dönüldü: 10 işçi vinçle kurtarıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kocasu Deresi'ni geçmeye çalışan traktör devrildi ve 10 işçi mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin vinç yardımıyla gerçekleştirdiği operasyonla işçiler güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Bursa'da dereyi traktörle geçmek isteyen 10 işçi, aracın devrilmesiyle mahsur kaldı. İşçiler ekiplerin vinç destekli çalışmasıyla kurtarldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kocasu Deresi'nden traktörle karşıya geçmek isteyen 10 işçinin bulunduğu traktör, suyun ortasında devrildi. Akıntının etkisiyle dengesini kaybeden traktördeki işçiler dere içinde mahsur kaldı.

Olayın ardından bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma, AFAD ve Yenişehir arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun debisi ve zemin şartlarının zorluğu nedeniyle kurtarma çalışmalarını kontrollü şekilde yürüttü. Bölge sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda, mahsur kalan işçilere halatlar ulaştırıldı.

Dakikalar süren müdahalenin ardından olay yerine getirilen vinç yardımıyla işçiler tek tek bulundukları noktadan çıkarıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin koordineli çalışması ve işçilerin vinç yardımıyla güvenli alana alındığı anlar yer aldı.

Faciadan dönülen olayda 10 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
