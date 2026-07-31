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Dereye uçan araçta mahsur kalan sürücüyü, ekipler kurtardı

Dereye uçan araçta mahsur kalan sürücüyü, ekipler kurtardı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçtu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçtu. Yaşanan kazada araçta mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi ile Kozluca yolu arasında meydana geldi. Fatih H. (37) yönetimindeki 16 BH 328 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücüyü yoğun çaba sonucu kurtardı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

alkol testi yapılsın, genellikle gecenin o saatleri alkoliklerin yoğun olduğu zamandır.!

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